В Петербурге дорожный конфликт закончился стрельбой

Спор из-за дорожного преимущества между водителями иномарки и маршрутки закончился стрельбой в поселке Шушары Санкт-Петербурга

Инцидент произошел утром в понедельник. Как сообщает ГУ МВД России, в ходе конфликта водитель BMW вошел в автобус, следующий по маршруту № 354, и выстрелил в лицо водителю из газового пистолета, после чего скрылся.

По информации 78.ru, стрелявшим был молодой лысый мужчина. Злоумышленник скрылся с места преступления. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают его. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В ходе случившегося пассажиров в салоне автобуса не было. Пострадавший с ожогами на лице самостоятельно обратился за медицинской помощью.