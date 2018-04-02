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В Петербурге дорожный конфликт закончился стрельбой
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В Петербурге дорожный конфликт закончился стрельбой 

Ридус 4 часа назад
Фото: pixabay.com
Спор из-за дорожного преимущества между водителями иномарки и маршрутки закончился стрельбой в поселке Шушары Санкт-Петербурга.
Инцидент произошел утром в понедельник. Как сообщает ГУ МВД России, в ходе конфликта водитель BMW вошел в автобус, следующий по маршруту № 354, и выстрелил в лицо водителю из газового пистолета, после чего скрылся.
По информации 78.ru, стрелявшим был молодой лысый мужчина. Злоумышленник скрылся с места преступления. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают его. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В ходе случившегося пассажиров в салоне автобуса не было. Пострадавший с ожогами на лице самостоятельно обратился за медицинской помощью.
Ранее «Ридус» писал о водителе автомобиля марки Mercedes, который сбил девушку, занявшую его парковочное место в спальном районе Москвы.
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