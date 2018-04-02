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Буйный зритель избил актёра шлемом на сцене
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Буйный зритель избил актёра шлемом на сцене 

Рамблер 9 часов назад
Пасхальное представлении в бразильском городе Нова-Артс сорвал неадекватный зритель. В момент, когда легионер пронзал копьём распятого Христа, мужчина выскочил на сцену и ударил актёра по голове шлемом. Свои действия он сопроводил криками, что не даст умереть Христу. Драку быстро разняли другие исполнители. Предположительно, дебошир имеет проблемы с психикой. Не исключается также, что он был в состоянии наркотического опьянения. Артист, исполнявший роль легионера, пострадал не сильно. Дело в том, что буквально накануне участникам постановки раздали новые крепкие шлемы, благодаря чему удар оказался не особо чувствтительным.
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