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Родственница Скрипалей выдвинула новую версию отравления
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Родственница Скрипалей выдвинула новую версию отравления 

Рамблер 1 час назад
Фото: Sky News
Двоюродная сестра Юлии Скрипаль, вместе с отцом отравленной в Великобритании, заявила «Московскому комсомольцу», что на шпиона и его дочь могли покушаться из-за наследства.
«Тут есть еще один факт, о котором никто не знает», — сообщила изданию Виктория Скрипаль.
По ее словам, в феврале нынешнего года Юлия получила от отца генеральную доверенность на распоряжение «тайным счетом» ее скончавшегося брата Александра — 200 тысяч долларов, которые находятся в российском банке.
Ранее Виктория Скрипаль рассказывала СМИ, что целью отравления мог быть не экс-полковник ГРУ, а его дочь. По ее словам, отравить Скрипалей могла мать жениха Юлии, «высокопоставленная сотрудница одной из структур», которая была против предстоящего бракосочетания.
«Юля для нее — это дочь предателя», — считают они.
На прошлой неделе британский канал Sky сообщил, что Юлия Скрипаль «быстро идет на поправку», ее состояние больше не оценивается как критическое, девушка уже может самостоятельно есть и пить.
Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены нервно-паралитическим веществом 4 марта в британском городе Солсбери.
10 дней спустя премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия виновна в отравлении бывшего полковника ГРУ и его дочери, а также в создании угрозы для жизней других британцев. В связи с этим Великобритания приняла решение выслать 23 российских дипломата, которые якобы работают на российскую разведку, не отправлять ни одно официальное лицо страны на Чемпионат мира и отменить приглашение министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Лондон.
 Ещё 2 источника 
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