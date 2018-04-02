Родственница Скрипалей выдвинула новую версию отравления

«Тут есть еще один факт, о котором никто не знает», — сообщила изданию Виктория Скрипаль.

По ее словам, в феврале нынешнего года Юлия получила от отца генеральную доверенность на распоряжение «тайным счетом» ее скончавшегося брата Александра — 200 тысяч долларов, которые находятся в российском банке.

Ранее Виктория Скрипаль рассказывала СМИ, что целью отравления мог быть не экс-полковник ГРУ , а его дочь. По ее словам, отравить Скрипалей могла мать жениха Юлии, «высокопоставленная сотрудница одной из структур», которая была против предстоящего бракосочетания.

«Юля для нее — это дочь предателя», — считают они.

На прошлой неделе британский канал Sky сообщил, что Юлия Скрипаль «быстро идет на поправку», ее состояние больше не оценивается как критическое, девушка уже может самостоятельно есть и пить.

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены нервно-паралитическим веществом 4 марта в британском городе Солсбери.