Врачи рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в ТЦ

Пятеро посетителей кемеровского ТЦ «Зимняя вишня», пострадавших при пожаре, до сих пор остаются в больницах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный департамент здравоохранения.

По словам собеседника агентства, среди пациентов — один ребенок. Мальчик сейчас находится в областной детской клинической больнице.

В понедельник, 2 апреля, врачи планируют выписать нескольких взрослых из областной больницы скорой помощи.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел днем 25 марта. В МЧС заявили о 64 погибших. Сообщалось, что 41 из них — дети. По данным местных властей, при пожаре пострадали 76 человек, в том числе 27 детей.

Ранее врачи сообщали об 11-летнем мальчике, который получил тяжелые травмы после прыжка с четвертого этажа горящего ТЦ. Медики говорили, что на восстановление у него уйдет две-три недели. Его госпитализировали в отделение общей хирургии.

Вместе с ребенком там находится его бабушка. Она станет его опекуном после гибели при пожаре его родителей и младшей сестры.