Суд Таиланда отпустил собиравших кораллы россиянок

Россиянки, задержанные в Таиланде за сбор кораллов, вернулись домой

Две россиянки, которые были задержаны на острове Пхукет в начале февраля за нарушение законодательства Таиланда о защите морских ресурсов и приговорены судом к штрафу, смогли наконец вернуться домой. Об этом СМИ сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Соснов.

Как уточнил Соснов, судебное заседание состоялось около двух недель назад. Россиянкам был присужден штраф, после чего они вернулись домой. Соснов не уточнил размер штрафа, который заплатили туристки.

Отпуск в Таиланде для двух гражданок России 1997 и 1998 годов рождения затянулся почти на два месяца. Местные власти задержали их по обвинению в нарушении законодательства о защите морских ресурсов после того, как в номере у туристок нашли морские кораллы, передает ТАСС . Россиянки провели некоторое время в полицейском участки, потом их выпустили под залог. Они ожидали суда уже на свободе.

Любой вред, который наносится коралловым рифам в Таиланде, подпадает под нарушение природоохранного законодательства. За его несоблюдение предусматривается наказание в виде года лишения свободы или штрафа в размере до 3 тысяч долларов.