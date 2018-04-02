Ещё
Суд Таиланда отпустил собиравших кораллы россиянок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянки, задержанные в Таиланде за сбор кораллов, вернулись домой 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Global Look Press
Две россиянки, которые были задержаны на острове Пхукет в начале февраля за нарушение законодательства Таиланда о защите морских ресурсов и приговорены судом к штрафу, смогли наконец вернуться домой. Об этом СМИ сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Соснов.
Как уточнил Соснов, судебное заседание состоялось около двух недель назад. Россиянкам был присужден штраф, после чего они вернулись домой. Соснов не уточнил размер штрафа, который заплатили туристки.
Отпуск в Таиланде для двух гражданок России 1997 и 1998 годов рождения затянулся почти на два месяца. Местные власти задержали их по обвинению в нарушении законодательства о защите морских ресурсов после того, как в номере у туристок нашли морские кораллы, передает ТАСС. Россиянки провели некоторое время в полицейском участки, потом их выпустили под залог. Они ожидали суда уже на свободе.
Любой вред, который наносится коралловым рифам в Таиланде, подпадает под нарушение природоохранного законодательства. За его несоблюдение предусматривается наказание в виде года лишения свободы или штрафа в размере до 3 тысяч долларов.
Вести.Ru: последние новости
Путин жестко отреагировал на произошедшее в Кемерове Росгвардия планирует ликвидировать ЧОП, до февраля этого года охранявший ТЦ "Зимняя вишня" СК: три человека, пропавшие в "Зимней вишне", найдены живыми
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россия сорвалась с цепи»570
В Британии заявили об отравлении Скрипалей гречкой1324
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Саудиты принуждают Россию к сделке209
Илон Маск объявил о «банкротстве» Tesla54
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире Другое
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение