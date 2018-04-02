В Сирии обстреляли американскую базу

Сирийские ополченцы обстреляли американскую базу под Раккой

Сирии «Народные силы сопротивления» (НСС), поддерживающие официальный Дамаск , обстреляли ракетами типа «Град» военную базу США в районе города Ракка . Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Directorate 4, который занимается обзором деятельности террористов.

Кадры обстрела опубликованы на YouTube. Информация о погибших или пострадавших не поступала.

Канал подчеркивает, что это первая операция группировки. Представители НСС объявили, что продолжат борьбу с курдскими и американскими силами в регионе. Конечная цель боевиков — полное изгнание Сирийских демократических сил (СДС) и американских военнослужащих из Сирии.

Террористы захватили Ракку в 2013 году, с тех пор она считалась неофициальной столицей «Исламского государства» ( ИГ , запрещена в России ).