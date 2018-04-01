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В Британии заявили об отравлении Скрипалей гречкой
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В Британии заявили об отравлении Скрипалей гречкой 

Рамблер 43 минуты назад
Фото: AFP 2018 / Ben Stansall
Британские следователи не исключают, что нервно-паралитическое вещество «Новичок» было привезено в Великобританию в пачке гречки.
Как сообщает The Sun, Сергей Скрипаль попросил дочь Юлию, которая собиралась прилететь к отцу из Москвы, привезти гречку, лавровый лист и специи. Но в спешке она не успела купить все это и попросила некую женщину, которая вскоре также вылетела в Лондон вместе с мужем, купить и привезти крупу.
>> А был ли «Новичок»?: что расскажет Юлия Скрипаль
По данным издания, Скотланд-Ярд уже допросил женщину, которая работает в крупной медицинской компании в России. При этом не уточняется, как и когда женщина передала крупу Юлии Скрипаль.
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия, обнаруженные в бессознательном состоянии 4 марта в Солсбери, были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». В Великобритании считают, что к этому причастна Россия. В Москве с обвинениями категорически не согласны.
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