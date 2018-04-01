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Более 20 человек пострадали при землетрясении в Иране
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СМИ: более двадцати человек пострадали при землетрясении на западе Ирана 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: AFP 2018 / Tasnim News/Farzad Menati
Более 20 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 5,3 на западе Ирана, сообщает агентство Тасним со ссылкой на чиновников.
"Из-за сегодняшнего землетрясения на данный момент пострадали 23 человека, они получили амбулаторную медицинскую помощь", — заявил представитель сферы здравоохранения в провинции Керманшах Мазиар Тахмасеби.
Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 5,4 произошло в районе границы Ирана и Ирака в 170 километрах к северо-востоку от иракского Багдада и в 17 километрах к юго-западу от иранского города Сере-Поле-Зохаб (провинция Керманшах).
По данным Института геофизики при Тегеранском университете, магнитуда землетрясения составляла 5,3.
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