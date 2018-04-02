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Глава МЧС попросил прощения у родителей погибших в ТЦ детей
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Глава МЧС попросил прощения у родителей погибших в ТЦ детей 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Глава МЧС России Владимир Пучков рассказал, что попросил прощения у семей, потерявших своих детей при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщает РИА Новости.
Во время селекторного совещания глава МЧС назвал гибель детей «самым страшным» и подчеркнул, что трагедия в Кемерово должна стать «уроком для всех нас».
«Я извинился перед родителями мальчишек и девчонок, которых мы не уберегли и недоработали», — сказал Пучков.
Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел днем 25 марта. В МЧС заявили о 64 погибших. Сообщалось, что 41 из них — дети. По данным местных властей, при пожаре пострадали 76 человек, в том числе 27 детей.
Очевидцы происшествия утверждали, что сотрудники кинотеатра не предупредили спасателей об оставшихся в зале людях, а охранники не помогали посетителям и не пытались взломать запертые двери кинозала.
Житель Кемерово Игорь Востриков, потерявший при пожаре почти всю семью, заявил, что двери в кинозал с детьми запер один из посетителей ТЦ. По словам Вострикова, мужчина ждал спасателей, но они так и не пришли.
 Ещё 24 источника 
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