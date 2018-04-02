Глава МЧС попросил прощения у родителей погибших в ТЦ детей

Глава МЧС России Владимир Пучков рассказал, что попросил прощения у семей, потерявших своих детей при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщает РИА Новости.

Во время селекторного совещания глава МЧС назвал гибель детей «самым страшным» и подчеркнул, что трагедия в Кемерово должна стать «уроком для всех нас».

«Я извинился перед родителями мальчишек и девчонок, которых мы не уберегли и недоработали», — сказал Пучков.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел днем 25 марта. В МЧС заявили о 64 погибших. Сообщалось, что 41 из них — дети. По данным местных властей, при пожаре пострадали 76 человек, в том числе 27 детей.

Очевидцы происшествия утверждали, что сотрудники кинотеатра не предупредили спасателей об оставшихся в зале людях, а охранники не помогали посетителям и не пытались взломать запертые двери кинозала.