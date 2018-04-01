Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»

Телеграм-канал «112» выложил кадры начала пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово , которые были вырезаны из ранее опубликованной видеозаписи с камер видеонаблюдения ТЦ. Видео на своем мониторе показал кемеровчанин Игорь Востриков , потерявший во время пожара жену, сестру и троих детей.

«Вот видите, люди уже выбегать начали, эвакуируются, сейчас через 10 секунд будет то, что вы видели», — говорит он. В конце записи видно, как быстро все заволакивает густой дым.

Накануне в ходе прямой трансляции в Instagram Востриков показал на своем мониторе запись с камер видеонаблюдения, на которых видно, что двери в залы кинотеатра были открыты, из двух залов люди стали выходить, как только начался пожар, а из третьего, красного, где показывали мультфильм, почему-то — нет.

Ранее Востриков сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что родственникам погибших при пожаре в «Зимней вишне» предоставили записи с камер видеонаблюдения. Он также рассказал, что двери в кинозал были открыты, но их запер какой-то мужчина, который таким образом хотел уберечь людей от дыма до приезда пожарных.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, несколько десятков человек пострадали.