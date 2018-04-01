Водителя дипломатов РФ в Киеве обвинили в «пьяном ДТП»

Сотрудник российского посольства попал в ДТП в Киеве

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП с участием представителя посольства РФ в Киеве, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипломатического ведомства.

Ранее украинские СМИ сообщили, что в ночь на воскресенье на улице Нижний Вал произошла авария с участием автомобиля дипломатического представительства России. По данным СМИ, автомобиль Volkswagen врезался в припаркованный автомобиль-такси KIA. Указывается, что водитель автомобиля диппредставительства был в состоянии алкогольного опьянения.

"Да, ДТП было, факт можем подтвердить. Случай рядовой, полиция устанавливает степень вины участников", — рассказали в пресс-службе посольства.

Информацию о том, что сотрудник посольства был под воздействием алкоголя, в посольстве не подтвердили.