В Казани упал строительный кран

В центре Казани упал строительный кран

Строительный кран, управляемый с земли, упал на стройплощадке в центре Казани в воскресенье утром, пострадавших и разрушений нет, сообщает главное управление МЧС по Татарстану

"В 08.45 мск поступило сообщение о падении строительного крана на строительной площадке в Казани по улице Тукая, 31. Пострадавших нет. Повреждений зданий тоже нет", — говорится в сообщении.

По информации МЧС, стрела крана упала в нескольких сантиметрах от стены стоящего рядом здания. По предварительным данным, с помощью крана КБ-325 (высота 20 метров, стрела — 35 метров) велось строительство административного здания комбината бытового обслуживания. Управлялся кран с земли выносным пультом управления.