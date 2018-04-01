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На Украине в ночном клубе произошла перестрелка
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На Украине полиция задержала 11 человек после стрельбы в ночном клубе 

RT на русском 58 минут назад
Фото: РИА Новости
В украинском городе Ивано-Франковск сотрудники правоохранительных органов задержали 11 человек из-за стрельбы в ночном клубе. Об этом местная полиция сообщает на своей странице в Facebook.
«Около трёх часов ночи на линию 102 поступило сообщение о стрельбе возле ночного клуба на улице Ивасюка. На место немедленно прибыли несколько экипажей патрульной полиции. Очевидцы сообщили, что неизвестные стреляли по людям на лестнице и в самом помещении ночного клуба», — указывается в заявлении.
Согласно имеющейся информации, в результате стрельбы пострадали два человека, они были ранены в ноги. Их госпитализировали.
Уточняется, что часть людей была задержана сразу, а некоторых из них поймали уже по ориентировкам чуть позже, так как они покинули место происшествия.
При задержании людей в их машинах были найдены автоматическое и травматическое оружие.
Ранее в центре Киева неизвестные злоумышленники выстрелили из гранатомёта по ресторану.
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