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В Домодедово девушка избила пограничника
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В Домодедово девушка избила пограничника 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
В столичном аэропорту «Домодедово» выясняют обстоятельства конфликта пассажирки и сотрудника погранслужбы. 19-летняя девушка задержана за его избиение, сообщает «МК».
В ночь на 31 апреля женщина должна была вылететь из Москвы, однако ее мужа не допустили к вылету. Из-за этого она также опоздала на рейс. После этого женщина отправилась в комнату старшего наряда, где ударила по лицу сотрудника погранслужбы. После этого он обратился в травмпункт с ушибом мягких тканей лица.
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