Под Волгоградом эвакуировали людей из-за паводка

Из зоны паводка в Волгоградской области эвакуировали более 100 человек

Более 100 человек эвакуированы из зоны подтопления в Кумылженском районе Волгоградской области , где объявлен режим ЧС, говорится в сообщении областной администрации.

В двух районах Волгоградской области, Кумылженском и Михайловском, действует режим ЧС из-за подтопления. Всего в регионе в зону паводка попали уже более 4,5 тысячи человек. По состоянию на 12.00 мск в Кумылженской станице и Обливском хуторе подтоплены 25 домовладений. В зоне паводка угроза подтопления распространяется на 497 участков.

"В настоящий момент эвакуировано 123 человека, 34 из которых дети. Селяне изъявили желание отправиться к родственникам и друзьям, тем не менее, подготовлены два пункта временного размещения. Для тех, кто решил остаться в своих домах, организован подвоз продуктов питания. Из зоны подтопления также выведены 126 животных", — говорится в сообщении.

Все силы и средства системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по Волгоградской области приведены в режим повышенной готовности в связи с паводком.

Как ранее сообщал областной главк МЧС, паводковая обстановка осложнилась в регионе в первых числах апреля из-за обильного таяния снега.