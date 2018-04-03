Установлены все причастные к теракту в Петербурге

Следствие о теракте в метро Санкт-Петербурга почти завершено, следователям удалось установить всех причастных к организации этого преступления, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
По её словам, "на завершающей стадии находится расследование уголовного дела о террористическом акте в метро Санкт-Петербурга", совершенного ровно год назад.
"Следователям Главного управления по расследованию особо важных дел совместно с ФСБ России удалось установить всю цепочку лиц, причастных к совершению этого преступления, включая заказчика, организатора и исполнителей", — добавила она.
Днем 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Погибли 16 человек, включая террориста-смертника Акбаржона Джалилова.
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