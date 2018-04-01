В Благовещенске загорелся мемориал жертвам в Кемерово

В Благовещенске произошел пожар на мемориале памяти жертв ЧП в Кемерово

При пожаре в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово 25 марта погибли 64 человека.

После трагедии на центральную площадь Ленина в Благовещенске местные жители стали приносить цветы, свечи, мягкие игрушки в память о погибших, так образовался стихийный мемориал.

Как рассказал Долинин, ночью в воскресенье на мемориале возник пожар.

"На тушение ушло три минуты, причина возгорания — неосторожное обращение с огнем", — сказал представитель спасательного ведомства РИА Новости.

В социальных сетях появилось видео пожара на стихийном мемориале, а также съемки тушения огня.