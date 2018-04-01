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В Благовещенске загорелся мемориал жертвам в Кемерово
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В Благовещенске произошел пожар на мемориале памяти жертв ЧП в Кемерово 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Возгорание произошло ночью на центральной площади в Благовещенске на стихийном мемориале жертвам пожара в Кемерово, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Амурской области Денис Долинин.
При пожаре в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово 25 марта погибли 64 человека.
После трагедии на центральную площадь Ленина в Благовещенске местные жители стали приносить цветы, свечи, мягкие игрушки в память о погибших, так образовался стихийный мемориал.
Как рассказал Долинин, ночью в воскресенье на мемориале возник пожар.
"На тушение ушло три минуты, причина возгорания — неосторожное обращение с огнем", — сказал представитель спасательного ведомства РИА Новости.
В социальных сетях появилось видео пожара на стихийном мемориале, а также съемки тушения огня.
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