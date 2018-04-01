Ещё
Жертвами обрушения отеля в Индии стали 9 человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жертвами обрушения отеля в Индии стали 9 человек 

Вести.Ru 7 часов назад
Фото: РИА Новости
В расположенном в центральной Индии городе Индаур в результате обрушения четырехэтажного здания гостиница погибли не менее девяти человек, еще один серьезно пострадал. Под обломками здания могут находиться до 50 человек, в том числе, случайные прохожие.
Трагический инцидент произошел поздно вечером в субботу, 31 марта, по местному времени. Сейчас на месте ЧП продолжается спасательная операция, передает ТАСС.
Причиной обрушения здания мог стать врезавшийся в его стену автомобиль, ехавший на большой скорости. Официального подтверждения данной информации пока не поступало.
Вести.Ru: последние новости
Туристов в Альпах продолжают искать, несмотря на плохую погоду В США самолет рухнул на дом: 2 погибших СК: три человека, пропавшие в "Зимней вишне", найдены живыми
 Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ171
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»274
Путин подписал указ об отставке Тулеева433
Стало известно время падения «Небесного дворца»38
В последний раз49
Видео
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
04:11
Стало известно время падения «Небесного дворца»
Наука и техника
00:39
Стало известно состояние Шварценеггера
Шоу-бизнес
05:36
Путин подписал указ об отставке Тулеева
Политика
00:33
Полыхающая столичная высотка попала на видео
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение