Жертвами обрушения отеля в Индии стали 9 человек

В расположенном в центральной Индии городе Индаур в результате обрушения четырехэтажного здания гостиница погибли не менее девяти человек, еще один серьезно пострадал. Под обломками здания могут находиться до 50 человек, в том числе, случайные прохожие.

Трагический инцидент произошел поздно вечером в субботу, 31 марта, по местному времени. Сейчас на месте ЧП продолжается спасательная операция, передает ТАСС

Причиной обрушения здания мог стать врезавшийся в его стену автомобиль, ехавший на большой скорости. Официального подтверждения данной информации пока не поступало.