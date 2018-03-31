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В Киеве произошла стрельба
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В Киеве произошла стрельба 

RT на русском 59 минут назад
Фото: depositphotos.com
В Киеве произошла перестрелка между двумя водителями автомобилей, введён план «Перехват». Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции украинской столицы.
«По словам свидетелей, на проспекте Глушкова из-за первоочередности проезда между двумя водителями возник конфликт: в результате оба применили оружие. В 16:20 в столице введен в действие план «Перехват», — говорится в сообщении полиции.
Отмечается, что на месте происшествия работает оперативно-следственная группа.
Данных о погибших и пострадавших пока нет.
Ранее сообщалось, что в Харькове возле ресторана неизвестные расстреляли группу людей, один человек погиб.
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