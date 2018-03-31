Во Франции самолет рухнул на автостраду

Во Франции самолет разбился, упав на автостраду

Неподалеку от города Сен-Шамон во французском департаменте Луара самолет упал на автостраду. Об этом сообщает Crash Aerien.

LOIRE Saint-Chamond: un bimoteur s’écrase sur la bande d’arrêt d’urgence de l’A47, deux morts — https://t.co/hvqbpDWATB @crashaerien pic.twitter.com/Aw631yZs8Y— Crash Aérien (@crashaerien) March 31, 2018 По предварительным данным, погибли оба человека, которые находились в самолете в момент его крушения. Полиция сообщила, что при падении на автостраду воздушное судно избежало столкновения с автомобилями.

По словам очевидцев, в какой-то момент пилот резко потерял управление, и легкий двухмоторный самолет стал резко снижаться. Пролетая над автострадой, он задел дорожные указатели и упал на одну из дорожных полос.

Движение в город Лион перекрыто.