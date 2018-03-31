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Бастрыкин анонсировал новые задержания по делу о пожаре
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Бастрыкин анонсировал новые задержания по делу о пожаре 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин во время встречи с родственниками погибших и пострадавших в пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» пообещал им найти всех виновных в случившемся, сообщается на сайте ведомства. Он также отметил, что следствие не ограничится лишь теми задержаниями, которые уже состоялись — круг лиц будет расширяться.
Бастрыкин сообщил, что к расследованию привлекли наиболее компетентных специалистов, а следственная группа работает круглосуточно.
Глава Следственного комитета подчеркнул, что проверяются все без исключения версии причин пожара. Жители Кемерово на встрече с ним попросили проверить работу пожарных в ТЦ. Бастрыкин также предложил родственникам погибших и пострадавших помощь в решении социальных проблем.
«Мы стоим на защите прав потерпевших, и если вам нужна помощь в решении каких-то житейских вопросов, в плане оказания медицинской помощи, решения жилищных проблем готов обратиться в соответствующие структуры и, надеюсь, мне не откажут», — сказал Бастрыкин.
Накануне кемеровчанин Игорь Востриков, потерявший во время пожара жену, сестру и троих детей, сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что родственникам погибших при пожаре в «Зимней вишне» предоставили записи с камер видеонаблюдения. Он также рассказал, что двери в кинозал были открыты, но их запер какой-то мужчина, который таким образом хотел уберечь людей от дыма до приезда пожарных.
Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, несколько десятков человек пострадали.
 Ещё 39 источников 
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