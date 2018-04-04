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В центре Москвы расстреляли полицейского
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В центре Москвы расстреляли полицейского 

Рамблер 30 минут назад
Фото: ТАСС
Неизвестный мужчина выстрелил в московского полицейского и скрылся. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника издания, инцидент произошел в переходе к Звенигородскому шоссе на улице 1905 года: мужчина средних лет выстрелил в сотрудника полиции из, «предположительно», травматического пистолета и убежал.
В данный момент столичные полицейские разыскивают нападавшего.
В ночь на воскресенье пьяный безработный мужчина 1986 года рождения открыл стрельбу из окна квартиры на 3-й Радиаторской улице. По данным полиции, молодой человек четыре раза выстрелил по двору из охотничьего ружья. В результате инцидента никто не пострадал, оружие и патроны к нему были изъяты, а против стрелка возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
 Ещё 24 источника 
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