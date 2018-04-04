В центре Москвы расстреляли полицейского

Неизвестный мужчина выстрелил в московского полицейского и скрылся. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника издания, инцидент произошел в переходе к Звенигородскому шоссе на улице 1905 года: мужчина средних лет выстрелил в сотрудника полиции из, «предположительно», травматического пистолета и убежал.

В данный момент столичные полицейские разыскивают нападавшего.

В ночь на воскресенье пьяный безработный мужчина 1986 года рождения открыл стрельбу из окна квартиры на 3-й Радиаторской улице. По данным полиции, молодой человек четыре раза выстрелил по двору из охотничьего ружья. В результате инцидента никто не пострадал, оружие и патроны к нему были изъяты, а против стрелка возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».