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У посетителей «Зимней вишни» было пять минут на эвакуацию
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МЧС: у посетителей «Зимней вишни» было чуть более пяти минут на самостоятельную эвакуацию 

ТАСС 10 часов назад
Фото: ТАСС
Посетители четвертого этажа торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове после начала пожара могли самостоятельно выйти только в течение первых пяти минут. Об этом ТАСС сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев, ссылаясь на результаты проведенного экспертами МЧС моделирования ситуации.
"Предварительные расчеты показали, что у посетителей четвертого этажа для самостоятельной эвакуации при неработающих системах противопожарной защиты было всего 5 минут 4 секунды", — сказал Еникеев. Он пояснил, что именно за это время весь четвертый этаж заполнился едким дымом.
В то же время моделирование ситуации подтвердило, что если бы в здании сработали сигнализация, система оповещения, дымоудаления, автоматического пожаротушения, а также были бы открыты все эвакуационные выходы, посетители четвертого этажа беспрепятственно покинули бы все помещения.
"Только в этом случае все они бы спокойно вышли за 2 минуты 25 секунд, до того как все выходы были блокированы опасными факторами пожара", — уточнил Еникеев.
Он пояснил, что это предварительные данные. "За основу были взяты наилучший сценарий развития пожара и минимальная загрузка горючими материалами", — сказал Еникеев.
Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. По факту пожара и гибели людей расследуется несколько уголовных дел, фигурантами которых стали восемь человек, в том числе пожарный Сергей Генин, участвовавший в тушении. Всем им предъявлено обвинение.
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