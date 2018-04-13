У посетителей «Зимней вишни» было пять минут на эвакуацию

МЧС: у посетителей «Зимней вишни» было чуть более пяти минут на самостоятельную эвакуацию

Посетители четвертого этажа торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове после начала пожара могли самостоятельно выйти только в течение первых пяти минут. Об этом ТАСС сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев, ссылаясь на результаты проведенного экспертами МЧС моделирования ситуации.

"Предварительные расчеты показали, что у посетителей четвертого этажа для самостоятельной эвакуации при неработающих системах противопожарной защиты было всего 5 минут 4 секунды", — сказал Еникеев. Он пояснил, что именно за это время весь четвертый этаж заполнился едким дымом.

В то же время моделирование ситуации подтвердило, что если бы в здании сработали сигнализация, система оповещения, дымоудаления, автоматического пожаротушения, а также были бы открыты все эвакуационные выходы, посетители четвертого этажа беспрепятственно покинули бы все помещения.

"Только в этом случае все они бы спокойно вышли за 2 минуты 25 секунд, до того как все выходы были блокированы опасными факторами пожара", — уточнил Еникеев.

Он пояснил, что это предварительные данные. "За основу были взяты наилучший сценарий развития пожара и минимальная загрузка горючими материалами", — сказал Еникеев.