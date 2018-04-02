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«Почта России» открестилась от упавшего дрона
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«Почта России» открестилась от упавшего дрона 

Рамблер 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Представители «Почты России» заявили, что компания участвовала в эксперименте по доставке посылки беспилотником «в качестве одного из гостей». Об этом сообщает Russia Today.
В пресс-службе «Почты России» отметили, что тестирование организовала компания «Рудрон/Экспедитор 3М» — производитель аппарата.
По словам представителей «Почты России», организаторы эксперимента столкнулись с «нештатным отключением электронного оборудования». Причины неисправности станут известны после расшифровки телеметрических показателей.
Беспилотник, с помощью которого планировалось доставить посылку «Почты России», разбился через несколько минут после взлета. По данным «Байкал-Daily», дрон потерпел крушение, врезавшись в дом. Содержимое посылки не пострадало.
Доставка с помощью беспилотника должна была стать первой в истории «Почты России». В церемонии запуска принимали участие глава Бурятии Алексей Цыденов и гендиректор «Почты России» Николай Подгузов.
Организаторы заявляли, что причиной инцидента стали точки вай-фай, сбившие аппарат с пути. Оборудование планируют усовершенствовать и запустить снова.
Аппарат стартовал с площадки отделения почтовой связи в 105 микрорайоне Улан-Удэ. Двухкилограммовый груз планировалось доставить в бурятское село Нижний Саянтуй.
 Ещё 18 источников 
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