«Почта России» открестилась от упавшего дрона

Представители « Почты России » заявили, что компания участвовала в эксперименте по доставке посылки беспилотником «в качестве одного из гостей». Об этом сообщает Russia Today.

В пресс-службе «Почты России» отметили, что тестирование организовала компания «Рудрон/Экспедитор 3М» — производитель аппарата.

По словам представителей «Почты России», организаторы эксперимента столкнулись с «нештатным отключением электронного оборудования». Причины неисправности станут известны после расшифровки телеметрических показателей.

Беспилотник, с помощью которого планировалось доставить посылку «Почты России», разбился через несколько минут после взлета. По данным «Байкал-Daily», дрон потерпел крушение, врезавшись в дом. Содержимое посылки не пострадало.

Организаторы заявляли, что причиной инцидента стали точки вай-фай, сбившие аппарат с пути. Оборудование планируют усовершенствовать и запустить снова.