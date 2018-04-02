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Падение дрона «Почты России» сняли на видео
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Неудачный полет первого дрона «Почты России» сняли на видео 

РИА Новости 31 минуту назад
В Сети появилось видео крушения первого беспилотника "Почты России" в Бурятии.
Инцидент произошел в Улан-Удэ. На кадрах видно, как летательный аппарат делает неконтролируемые "виражи" в воздухе, а затем стремительно снижается и врезается в стену дома.
Бурятию выбрали в качестве экспериментальной площадки для первой попытки доставить почтовый груз с помощью беспилотника. Для запуска аппарата отвели площадку в одном из микрорайонов Улан-Удэ, откуда груз планировалось доставить в село Тарбагатай. Дрону предстояло пролететь около 35 километров.
По данным производителя беспилотника, запуск закончился неудачей из-за нештатного отключения электронного оборудования. Причина неполадки выясняется. Содержимое посылки, которую переносил дрон "Почты России", не пострадало.
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