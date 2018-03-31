«Улетела отдыхать»: чиновницу принудительно вернули в Кемерово

«Интерфакс». Глава кемеровского Госстройнадзора Танзилия Комкова после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», унесшего жизни 64 человек, улетела в Москву , чтобы отдохнуть у подруги, сообщает

Комкова проходит по делу о пожаре, которое расследуется по трем статьям УК наряду с гендиректором «Кемеровского кондитерского комбината» (которое является собственником здания ТРЦ «Зимняя вишня») Юлией Богдановой, управляющей ТЦ Надеждой Судденок , его техническим директором Георгием Соболевым , охранником Сергеем Антюшиным и двумя сотрудниками ООО «Системный интегратор», которые занимались обслуживанием несработавшей пожарной системы. Комковой инкриминируют ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

«Она улетела 29 марта, так как во время траура хотела отдохнуть у подруги в Москве. Обратный билет был куплен на начало апреля, но он возвратный, и она могла сдать его, не возвращаясь в Кемерово», — сказал представитель следствия в ходе заседании суда, где рассматривается решается вопрос о мере пресечения.

По его словам, Комкова пыталась скрыться, не сотрудничала со следствием. Накануне она была задержана в Москве и доставлена в Кемерово принудительно.

По версии следствия, инспекция Госстройнадзора была заинтересована в затягивании проверок ТЦ.

«Сын инспектора был сотрудником кондитерской фабрики, который участвовал в проверке здания, поэтому Комкова действовала в интересах своего сына», — привела доводы следствия судья Инна Михайленко.

По словам Комковой, она не скрывалась от следствия. В суде она заявила, что 26 марта взяла отпуск за свой счет и через несколько дней улетела в Москву, чтобы показаться врачу из-за нервного срыва.

«Если бы сказали, что будут вызывать для дачи показаний, я бы осталась. Не вижу ничего противозаконного», — отметила она.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, несколько десятков человек пострадали.