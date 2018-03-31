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В Ливане разбился израильский беспилотник
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СМИ: В Ливане разбился израильский беспилотник 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Израильский беспилотный летательный аппарат разбился на юге Ливана. Об этом сообщает Al Manar.
«Израильский беспилотный аппарат разбился между городами Бараашит и Бейт-Янун на юге Ливана», — указывается на сайте телеканала.
Другие подробности инцидента на данный момент не приводятся.
Ранее СМИ сообщали, что два израильских истребителя F-35 совершили разведывательный полёт в воздушном пространстве Ирана. В Минобороны России опровергли сообщения о разведке израильской авиации в Сирии.
RT на русском: последние новости
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