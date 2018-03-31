В Ливане разбился израильский беспилотник

Израильский беспилотный летательный аппарат разбился на юге Ливана. Об этом сообщает Al Manar.
«Израильский беспилотный аппарат разбился между городами Бараашит и Бейт-Янун на юге Ливана», — указывается на сайте телеканала.
Другие подробности инцидента на данный момент не приводятся.
عاجل: مراسل المنار: سقوط طائرة تجسس اسرائيلية من دون طيار بين بلدتي برعشيت وبيت ياحون جنوب لبنان— قناة المنار (@almanarnews) March 31, 2018
Ранее СМИ сообщали, что два израильских истребителя F-35 совершили разведывательный полёт в воздушном пространстве Ирана. В Минобороны России опровергли сообщения о разведке израильской авиации в Сирии.