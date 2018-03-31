СМИ: В Ливане разбился израильский беспилотник

Другие подробности инцидента на данный момент не приводятся.

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Следствие предъявило обвинение экс-главе Госстройнадзора в Кемерове по делу о пожаре в ТЦ

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