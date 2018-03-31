Ещё
Что помешало эвакуации людей из ТЦ «Зимняя вишня»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
РФ получила неожиданную поддержку
РФ получила неожиданную поддержку

Эвакуации людей из ТЦ «Зимняя вишня» помешали незаконные перепланировки 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (владелец ТРЦ «Зимняя вишня») Юлия Богданова с целью привлечения новых арендаторов неоднократно производила перепланировку торгового центра. Об этом на заседании Заводского районного суда сообщил представитель прокуратуры Кемеровской области, пишет «Интерфакс».
Юлия Богданова была задержана 29 марта после допроса. Как сообщила «Ленте.ру» официальный представитель следствия,
«Богданова, будучи ответственной за соблюдение пожарной безопасности, неоднократно уведомлялась своими подчиненными о недостатках системы противопожарной безопасности здания. Богданова при этом, всецело занимаясь лишь сдачей в аренду новых торговых площадей, не принимала никаких мер к устранению недостатков противопожарной безопасности».
Ранее по ходатайству следствия были арестованы генеральный директор торгового центра Надежда Судденок, технический директор ТЦ Георгий Соболев, инженер-конструктор противопожарной системы Игорь Полозиненко, ее монтажник Александр Никитин, а также охранник, отключивший систему оповещения после начала пожара.
30 марта следователи возбудили уголовное дело против начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой. По мнению правоохранителей, Комкова не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведенного здания торгово-развлекательного комплекса.
Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате погибли 64 человек, в том числе 41 ребенок.
Установите Яндекс. Браузер и получите быстрый доступ к Рамблеру.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ получила неожиданную поддержку322
Стало известно, что британцы искали на борту «Аэрофлота»381
На «Пусть говорят» разгорелся крупный скандал29
Раскрыты заработки на реалити-шоу101
США нашли «более жесткий» вариант ответа России495
Видео
05:03
Состояние арестованной Савченко ухудшилось
Украина В мире
01:08
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»
Происшествия
00:47
«Я чувствую себя виновной»: признание владелицы ТЦ Кемерово
Происшествия
01:00
Голую Бузову застыдили после трагедии в Кемерово
Шоу-бизнес
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение