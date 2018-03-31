Что помешало эвакуации людей из ТЦ «Зимняя вишня»

Эвакуации людей из ТЦ «Зимняя вишня» помешали незаконные перепланировки

Гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (владелец ТРЦ «Зимняя вишня») Юлия Богданова с целью привлечения новых арендаторов неоднократно производила перепланировку торгового центра. Об этом на заседании Заводского районного суда сообщил представитель прокуратуры Кемеровской области , пишет «Интерфакс»

Юлия Богданова была задержана 29 марта после допроса. Как сообщила «Ленте.ру» официальный представитель следствия,

«Богданова, будучи ответственной за соблюдение пожарной безопасности, неоднократно уведомлялась своими подчиненными о недостатках системы противопожарной безопасности здания. Богданова при этом, всецело занимаясь лишь сдачей в аренду новых торговых площадей, не принимала никаких мер к устранению недостатков противопожарной безопасности».

30 марта следователи возбудили уголовное дело против начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой. По мнению правоохранителей, Комкова не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведенного здания торгово-развлекательного комплекса.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате погибли 64 человек, в том числе 41 ребенок.