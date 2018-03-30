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Мошенники пытаются нажиться на жертвах ЧП в Кемерово
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Мошенники пытаются нажиться на жертвах ЧП в Кемерово 

Рамблер 54 минуты назад
Фото: ТАСС
Родственники погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово пожаловались на мошенников, пытающихся заработать на трагедии, пишет РИА «Новости».
«Сами пострадавшие говорят, что уже появляются (обращенные к ним) посты: "Ваши дети не погибли, мы их спасли, войдите с нами в контакт". Понятно, о чем идет речь: будут стараться эти деньги, полученные как компенсация, каким-то образом у них изъять», — рассказал агентству директор Института имени Сербского Зураб Кекелидзе, работающий на месте пожара.
Он также рассказал о неких психологических группах, куда заманивают родственников жертв трагедии и обещают научить счастливой жизни. По его мнению, все профессионалы-психологи и психиатры находятся в Кузбассе и оказывают помощь бесплатно.
«А в интернете все это направлено на то, что раз помощь оказана — лишить людей различными способами денег», — добавил Кекелидзе.
Ранее житель Кемерово Игорь Ревягин, помогавший пострадавшим при пожаре, рассказал, как стал жертвой мошенников. После пожара он помогал развозить родственников пострадавших и оставил в штабе свои контакты. На следующий день ему позвонил человек, представившись сотрудником одной из властных структур Андреем Леонидовичем, и попросил приехать в штаб помочь. По дороге в штаб вновь раздался звонок, «сотрудник» сообщил, что ему срочно надо с кем-то рассчитаться, и попросил перевести на карту 7 тысяч рублей. Вернуть деньги обещал в штабе. Затем позвонил снова и попросил еще 5 тысяч рублей. Когда Игорь отказался, Андрей Леонидович перестал выходить на связь. В штабе сотрудников с таким именем не оказалось.
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» унес жизни 64 человек, 41 из них — дети.
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