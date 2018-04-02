Росгвардию в Кемерово потребовали наказать

Росгвардия попросила СК проверить своих сотрудников

Росгвардия обратилась в Следственный комитет с обращением о наказании сотрудников Центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля — своего структурного подразделения в Кемерове — в связи с пожаром в местном торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщает «Коммерсант».

По информации издания, Росгвардия проверила деятельность Центра и выяснила, что его сотрудники допустили к работе в ТЦ неподготовленных охранников. Более того, частное охранное предприятие «Центр защиты» и вовсе не имело законного права оказывать подобные услуги, так как его лицензия не предусматривала охрану объектов массового пребывания людей с повышенными антитеррористическими требованиями.

«Если бы такой пункт был у них в лицензии, то сотрудникам охранного предприятия пришлось бы проходить специальное обучение навыкам поведения во время чрезвычайной ситуации», — объяснил изданию советник главы Росгвардии Александр Хинштейн.

По его словам, охранники «Зимней вишни» не были готовы к тому, что произошло, и «повели себя так, как повели»: не включили систему оповещения, так как «растерялись», не помогли эвакуировать посетителей и разблокировать пожарные выходы.

Между тем в Центре лицензионно-разрешительной работы и госконтроля Росгвардии не могли не знать об этих фактах, так как все ЧОПы направляют туда договоры об оказании услуг.

«Правовую оценку действиям сотрудников ЦЛРР должны будут дать уже в Следственном комитете», — подчеркнул Хинштейн.

Пожар в «Зимней вишне», унесший жизни 64 человек, начался днем в воскресенье. По факту произошедшего возбуждено дело по трем статьям Уголовного кодекса, в том числе «Причинение смерти по неосторожности» и «Нарушение требований пожарной безопасности». Одним из задержанных по делу является охранник, не включивший систему оповещения о пожаре.