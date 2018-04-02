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Росгвардия обвинила в нарушениях сотрудников в Кемерово
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Росгвардия усмотрела преступление в работе своих сотрудников в Кемерово 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Reuters
Руководство Росгвардии попросило Следственный комитет возбудить дело против своих сотрудников, которые должны были отвечать за охрану ТРЦ "Зимняя вишня". Об этом пишет "Коммерсантъ".
Отмечается, что глава Росгвардии Виктор Золотов поручил подчиненным обратиться в СК, чтобы ведомство привлекло к уголовной ответственности сотрудников кемеровского Центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля (ЦЛРРиГК). По данным газеты, проверка выявила признаки преступления в действиях сотрудников центра, допустивших неподготовленных охранников к работе в торговом центре.
Советник Золотова Александр Хинштейн подтвердил, что охрана "Зимней вишни" осуществлялась незаконно. Выяснилось, что охранная организация "Центр защиты" не имела права оказывать охранные услуги, предусмотренные договором с ТРЦ.
Хинштейн объяснил, что охранники "Зимней вишни" не проходили специальной подготовки, и поэтому при пожаре "повели себя так, как повели".
"Один из охранников не привел в действие систему оповещения, пояснив затем, что он просто растерялся. Другие не приняли мер к эвакуации посетителей, разблокированию пожарных выходов и действий, направленных на помощь гражданам", — добавил советник главы Росгвардии.
В ведомстве полагают, что сотрудники кемеровского ЦЛРРиГК не могли не знать о нарушениях в работе охраны ТЦ.
"Правовую оценку действиям сотрудников ЦЛРР должны будут дать уже в Следственном комитете. Была ли там коррупционная составляющая или преступная халатность, но в соответствии с поручением президента о привлечении к ответственности виновных по всей цепочке нами была проведена работа в рамках наших полномочий", — заключил Хинштейн.
Ранее в МЧС рассказали, что сигнализация в ТЦ в Кемерово была переведена в режим ручного управления.
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