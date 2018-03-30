В Чехии уничтожили крест в честь русских солдат

В Чехии вандал уничтожил установленный в честь русских солдат православный крест

Чехии вандал в состоянии алкогольного опьянения уничтожил православный крест, установленный вблизи Праги на месте захоронения русских солдат, которые участвовали в Итальянском походе 1799 года под командованием Александра Суворова , сообщили в республиканской полиции.

«Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, распилил выполненный из дерева православный крест, установленный в память о погибших от ран русских солдатах генерала Суворова, армия которого возвращалась через чешскую территорию на родину после победы над французами в Северной Италии», — цитирует представителя полиции Михаэлу Рихтерову ТАСС.

Отмечается, что православный крест был освящён 3 февраля. В настоящее время он находится в собственности чешского Национального института памятников. Предположительно, крест будет восстановлен.