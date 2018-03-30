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В Чехии уничтожили крест в честь русских солдат
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В Чехии вандал уничтожил установленный в честь русских солдат православный крест 

RT на русском 52 минуты назад
Фото: © Pixabay
В Чехии вандал в состоянии алкогольного опьянения уничтожил православный крест, установленный вблизи Праги на месте захоронения русских солдат, которые участвовали в Итальянском походе 1799 года под командованием Александра Суворова, сообщили в республиканской полиции.
«Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, распилил выполненный из дерева православный крест, установленный в память о погибших от ран русских солдатах генерала Суворова, армия которого возвращалась через чешскую территорию на родину после победы над французами в Северной Италии», — цитирует представителя полиции Михаэлу Рихтерову ТАСС.
Отмечается, что православный крест был освящён 3 февраля. В настоящее время он находится в собственности чешского Национального института памятников. Предположительно, крест будет восстановлен.
Ранее в деревне Грибине Мариямпольского уезда Литвы неизвестные осквернили памятник активистам, убитым в 1946 году участниками вооружённого антисоветского подполья.
RT на русском: последние новости
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