СК возбудил дело на наемника «Генриха», воевавшего в Донбассе

Уголовное дело возбудили уроженца Чувашии , воевавшего в Донбассе за украинских националистов под позывным "Генрих" и впоследствии задержанного на родине с наркотиками, сообщается в YouTube-канале СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего безработного Сергея Ильина… Ему предъявлено обвинение в участии в вооруженном конфликте наемником", — говорится в сообщении.

По версии следствия, Ильин, "придерживаясь радикальных националистических взглядов", в ноябре 2014 года приехал в Киев, где вступил в батальон "Организация украинских националистов" (ОУН). Там он прошел военную подготовку, получил обмундирование, специальное снаряжение, оружие и отправился воевать в Донбасс в качестве наемника.

Как выяснил СК РФ , с 21 ноября по 21 декабря 2014 года Ильин участвовал в боевых действиях в качестве стрелка (позывной "Генрих"), в том числе в селе Пески Ясиноватского района, "против населения самопровозглашенной Донецкой народной республики". В СК РФ отмечают, что "Генрих" "вел прицельную стрельбу как по ополченцам, так и по мирным жителям".

За месяц службы он получил порядка четырех тысяч гривен (около 9 тысяч рублей — это, по данным СК РФ, подтверждает факт наемничества), после чего уехал с Украины

В феврале этого года Ильина арестовали в России с крупным грузом синтетических наркотиков. По мнению следствия, в январе 2018-го он приехал в родные Чебоксары для сбыта "синтетики" через закладки в потайные места. При задержании у Ильина нашли 11,5 граммов наркотиков. Уже впоследствии выяснилось, что он 3,5 года назад воевал в Донбассе.

Сейчас решается вопрос о соединении обоих уголовных дел в одно производство. Кроме того, СК РФ проверяет информацию, что в июне 2016 года Ильин привлекался к административной ответственности за размещение на своей странице "ВКонтакте" нацистской символики.