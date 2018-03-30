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В Перми осудили главу группы «черных риэлторов»
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В Пермское крае осудили главу группы «черных риэлторов» 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Директора риэлтерского агентства в Пермском крае признали виновной в убийстве четырех человек и незаконном хищении их квартир, сообщается на сайте следственного управления регионального СК.
Следствие выяснило, что в течение 2015-2016 годов на территории городов Березники и Усолье и Усольского района организованная преступная группа в составе двух работников риэлтерского агентства и их директора совершала мошеннические действия с недвижимостью.
С помощью обмана "черные риэлторы" незаконно приобретали права собственности на жилые помещения и похищали денежные средства, вырученные от продажи недвижимого имущества местных жителей. После совершенных мошенничеств участники организованной группы убили пятерых потерпевших. Всего в ходе расследования уголовного дела потерпевшими признаны десять человек.
"На основании вердикта присяжных заседателей 38-летняя директор риэлтерского агентства признана виновной в совершении семи эпизодов преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой, связанное с лишением гражданина права на жилище"), двух эпизодов преступления, предусмотренных ч.3 ст. 33 ч.2 ст.167 УК РФ ("Организация умышленного уничтожения имущества") и пяти эпизодов преступления, предусмотренного п.п. "а, е, ж, к" ч.2 ст.105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц, с целью скрыть другое преступление, совершенное общеопасным способом, организованной группой")", — говорится в сообщении.
По данным СК, суд приговорил виновную к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей и последующим ограничением свободы в течение одного года. Приговор в законную силу не вступил. Ранее двух ее соучастников приговорили к 16 и 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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