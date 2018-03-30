Прохожий бросил кофе в генкосульство США в Петербурге 

Инцидент возле генконсульства США в Санкт-Петербурге засняли очевидцы. Проходящий мимо мужчина кинул стакан кофе в сторону здания консульства. Накануне было объявлено, что генеральное консульство США в Санкт-Петербурге будет закрыто, дипломаты должны покинуть территорию России до 5 апреля. Вопрос о закрытии консульства было предложено обсудить пользователям твиттера, и 47 процентов выбрали представительство в Петербурге. Но это российская сторона пошла после высылки 60 российских дипломатов из Соединённых Штатов и решения о закрытия генерального консульства России в США.