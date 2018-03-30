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В США поблагодарили Чехию за экстрадицию Никулина
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США поблагодарили Чехию за экстрадицию Никулина 

РИА Новости 30 марта 2018
Фото: © AP Photo / Jacquelyn Martin
США благодарны Чехии за экстрадицию россиянина Евгения Никулина, обвиняемого в хакерских атаках, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Никулин, обвиняемый в России и США в хакерстве, в конце марта был выдан Чехией Соединенным Штатам. Согласно данным американских СМИ, россиянин уже прибыл в США и содержится в тюрьме. Никулин своей вины не признает.
"Соединенные Штаты благодарны Чешской Республике за выдачу Евгения Александровича Никулина, который, предположительно, взломал компьютеры, принадлежащие LinkedIn, Dropbox и Formspring. Никулин, гражданин России, был арестован чешскими правоохранительными органами и находился под стражей в Чехии с октября 2016 года. Привлечение преступников к ответственности является важным аспектом поддержания надежности интернета и защиты наших основных ценностей", — говорится в заявлении Сандерс, поступившем в РИА Новости.
США также выразили благодарность Чехии "за соблюдение принципов подотчетности и справедливости в этом вопросе".
В МИД РФ ранее заявили, что Москва будет предпринимать все необходимые меры в целях обеспечения прав и защиты интересов Никулина, которого Чехия выдала США. Российская сторона расценивает принятое Прагой решение как осознанный, политически мотивированный шаг чешской стороны, направленный на подрыв конструктивной основы двустороннего сотрудничества, отмечало министерство.
Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР США задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Россиянин обвиняется американскими судебными органами в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring. Также ордер на арест Никулина был выдан Коптевским районным судом Москвы по обвинению в краже 3450 долларов через платежную систему Webmoney. Чешский минюст получил 22 ноября 2016 года запросы на выдачу Никулина одновременно из Москвы и Вашингтона. В мае 2017 года пражский горсуд постановил, что Никулин может быть экстрадирован как в РФ, так и в США.
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