В США поблагодарили Чехию за экстрадицию Никулина

США поблагодарили Чехию за экстрадицию Никулина

Никулин, обвиняемый в России и США в хакерстве, в конце марта был выдан Чехией Соединенным Штатам. Согласно данным американских СМИ, россиянин уже прибыл в США и содержится в тюрьме. Никулин своей вины не признает.

"Соединенные Штаты благодарны Чешской Республике за выдачу Евгения Александровича Никулина, который, предположительно, взломал компьютеры, принадлежащие LinkedIn, Dropbox и Formspring. Никулин, гражданин России, был арестован чешскими правоохранительными органами и находился под стражей в Чехии с октября 2016 года. Привлечение преступников к ответственности является важным аспектом поддержания надежности интернета и защиты наших основных ценностей", — говорится в заявлении Сандерс, поступившем в РИА Новости.

США также выразили благодарность Чехии "за соблюдение принципов подотчетности и справедливости в этом вопросе".

МИД РФ ранее заявили, что Москва будет предпринимать все необходимые меры в целях обеспечения прав и защиты интересов Никулина, которого Чехия выдала США. Российская сторона расценивает принятое Прагой решение как осознанный, политически мотивированный шаг чешской стороны, направленный на подрыв конструктивной основы двустороннего сотрудничества, отмечало министерство.