Чехия выдала российского хакера США

Чехия выдала россиянина США

Чехия экстрадировала в США россиянина Евгения Никулина , которого американские власти обвиняют в кибератаках и краже данных пользователей. Об этом сообщает радиостанция Respekt.

Прагу. По данным радиостанции, окончательное решение было принято во время визита спикера Палаты представителей США Пола Райана

Адвокат Никулина Мартин Садилек подтвердил РИА Новости информацию об экстрадиции россиянина. Защитник подчеркнул, что решение принял министр юстиции Роберт Пеликан. Адвоката об этом не проинформировали.

По словам Садилека, Никулина отправили в США в ночь на 30 марта.

Суд в Чехии арестовал Никулина в октябре 2016 года по требованию ФБР . Калифорнийский суд выдал ордер на арест россиянина по подозрению во взломе LinkedIn, Dropbox, Formspring и краже данных пользователей.