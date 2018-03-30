Чехия выдала российского хакера США

Чехия экстрадировала в США россиянина Евгения Никулина, которого американские власти обвиняют в кибератаках и краже данных пользователей. Об этом сообщает радиостанция Respekt.
По данным радиостанции, окончательное решение было принято во время визита спикера Палаты представителей США Пола Райана в Прагу.
Адвокат Никулина Мартин Садилек подтвердил РИА Новости информацию об экстрадиции россиянина. Защитник подчеркнул, что решение принял министр юстиции Роберт Пеликан. Адвоката об этом не проинформировали.
По словам Садилека, Никулина отправили в США в ночь на 30 марта.
Суд в Чехии арестовал Никулина в октябре 2016 года по требованию ФБР. Калифорнийский суд выдал ордер на арест россиянина по подозрению во взломе LinkedIn, Dropbox, Formspring и краже данных пользователей.
Выдачи хакера добивалась и Россия. В РФ его обвиняли в краже 3450 долларов с электронного кошелька в 2009 году.