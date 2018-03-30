Из нижегородского ТЦ эвакуировали посетителей

Более 750 человек были эвакуированы из торгового центра "Седьмое небо" в Нижнем Новгороде утром 30 марта, сообщили РИА Новости в региональном управлении ГУ МЧС Росси по Нижегородской области.
По информации спасателей, в 10.56 мск поступило сообщение о возгорании в торговом центре на улице Бетанкура. В здании сработали все системы автоматической противопожарной защиты, в том числе система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей.
"Все посетители торгово-развлекательного центра — 753 человека — были эвакуированы. Выяснилось, что в одном из кафе, расположенных в торговом центре, загорелась фритюрница. Площадь пожара составила мене одного квадратного метра", — рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС.
Возгорание было оперативно потушено до прибытия пожарной охраны. Пострадавших нет.