Из нижегородского ТЦ эвакуировали посетителей

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Из нижегородского ТЦ эвакуировали более 750 человек 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Более 750 человек были эвакуированы из торгового центра "Седьмое небо" в Нижнем Новгороде утром 30 марта, сообщили РИА Новости в региональном управлении ГУ МЧС Росси по Нижегородской области.
По информации спасателей, в 10.56 мск поступило сообщение о возгорании в торговом центре на улице Бетанкура. В здании сработали все системы автоматической противопожарной защиты, в том числе система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей.
"Все посетители торгово-развлекательного центра — 753 человека — были эвакуированы. Выяснилось, что в одном из кафе, расположенных в торговом центре, загорелась фритюрница. Площадь пожара составила мене одного квадратного метра", — рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС.
Возгорание было оперативно потушено до прибытия пожарной охраны. Пострадавших нет.
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