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В Киеве взорвался автомобиль
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В Киеве взорвался автомобиль, пострадал мужчина 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Автомобиль Range Rover загорелся и взорвался в украинской столице, пострадал владелец машины, сообщила в пятницу пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
Происшествие произошло около 05.00 мск в Святошинском районе Киева.
"Правоохранители установили: когда владелец до приезда пожарных самостоятельно тушил автомобиль, он открыл капот, после чего произошел взрыв. Пострадавший получил ранения и был госпитализирован", — говорится в сообщении.
Полицейские изъяли на месте происшествия остатки частей от запала. На месте работают следователи и оперативники, полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.
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