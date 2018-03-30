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В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»
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В Москве эвакуировали ТЦ «РИО» 

Рамблер 57 минут назад
В пятницу, 30 марта, в Москве начали эвакуацию торгово-развлекательного центра «РИО». Об этом сообщает НСН со ссылкой на очевидцев.
Причины эвакуации пока неизвестны. По словам собеседников агентства, на парковку центра никого не пускают.
Накануне, 29 марта, сообщалось об эвакуации тульского ТЦ «РИО». «Комсомольская правда» писала, что к центру прибыли пожарные расчеты, служба спасения и правоохранители. По данным «КП», в торговом центре могли проводить учения.
Ранее в МЧС России анонсировали проверки торгово-развлекательных центров по всей стране из-за пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», жертвами которого стали 64 человека. Проверки продлятся до 16 апреля.
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