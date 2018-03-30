В Кемерово задержали начальника инспекции стройнадзора

Следователи 30 марта задержали главу инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову по новому делу о пожаре в кемеровском ТЦ. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) РФ.
Комковой вменяют часть 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
«В отношении начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями», — говорится в сообщении СК в Telegram-канале.
По версии следствия, она не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно построенного здания торгового центра. В СК заявили, что ТЦ был возведен без разрешения на строительство, «что повлекло гибель посетителей торгового центра».
Действия Комковой также пообещали проверить «на предмет коррупционной составляющей».
Тридцатого марта была по основному уголовному делу о пожаре была задержана гендиректор «Кемеровского кондитерского комбината» Юлия Богданова. Этому предприятию принадлежало здание «Зимней вишни». В СК считают, что подчиненные не раз сообщали Богдановой, которая была ответственной за соблюдение пожарной безопасности, о недостатках противопожарной системы здания.
«Богданова при этом, всецело занимаясь лишь сдачей в аренду новых торговых площадей, не предпринимала никаких мер к устранению недостатков», — подчеркнули следователи.
Комковой и Богдановой 30 марта предъявят обвинение. Следствие попросит арестовать их.
Пожар в кемеровском ТЦ произошел днем 25 марта. В МЧС заявили о 64 погибших. Сообщалось, что 41 из них — дети. По данным местных властей, пострадали 76 человек, в том числе 27 детей.
Глава СК Александр Бастрыкин ранее сообщил, что пожарная сигнализация в сгоревшем ТЦ не работала почти неделю — с 19 марта. Он также рассказал, что после начала пожара охранник центра не включил систему оповещения, которая, в отличие от сигнализации, работала. По данным СК, пожарные выходы в торговом центре были заблокированы.
Ранее фигурантами дела о пожаре стали пятеро человек: управляющая торгового центра Надежда Судденок, технический директор ТЦ Георгий Соболев, Игорь Полозиненко, глава компании «Системный интегратор» (обслуживала системы пожарной безопасности), электромонтер этой же компании Александр Никитин и охранник Сергей Антюшин. Все они находятся под арестом, им предъявлены обвинения.