В Кемерово задержали начальника инспекции стройнадзора

В Кемерово задержали начальника инспекции строительного надзора

Следователи 30 марта задержали главу инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову по новому делу о пожаре в кемеровском ТЦ. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) РФ.

Комковой вменяют часть 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

«В отношении начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями», — говорится в сообщении СК в Telegram-канале.

По версии следствия, она не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно построенного здания торгового центра. В СК заявили, что ТЦ был возведен без разрешения на строительство, «что повлекло гибель посетителей торгового центра».

Действия Комковой также пообещали проверить «на предмет коррупционной составляющей».

Тридцатого марта была по основному уголовному делу о пожаре была задержана гендиректор «Кемеровского кондитерского комбината» Юлия Богданова. Этому предприятию принадлежало здание «Зимней вишни». В СК считают, что подчиненные не раз сообщали Богдановой, которая была ответственной за соблюдение пожарной безопасности, о недостатках противопожарной системы здания.

«Богданова при этом, всецело занимаясь лишь сдачей в аренду новых торговых площадей, не предпринимала никаких мер к устранению недостатков», — подчеркнули следователи.

Комковой и Богдановой 30 марта предъявят обвинение. Следствие попросит арестовать их.

Пожар в кемеровском ТЦ произошел днем 25 марта. В МЧС заявили о 64 погибших. Сообщалось, что 41 из них — дети. По данным местных властей, пострадали 76 человек, в том числе 27 детей.