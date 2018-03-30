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В Казахстане более 60 человек отравились мороженым
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Число отравившихся мороженым на юге Казахстана выросло до 61 человека 

РИА Новости 30 марта 2018
Фото: globallookpress.com
Число отравившихся мороженым в Шымкенте на юге Казахстана выросло до 61, из них 41 человек госпитализирован, сообщила в пятницу пресс-служба комитета охраны общественного здоровья министерства здравоохранения республики.
Ранее местные СМИ сообщили, что в инфекционную больницу Шымкента за два дня с острой кишечной инфекцией поступили 23 человека, причиной отравления которых, предположительно, стало мороженное. Позже в управлении здравоохранения Южно-Казахстанской области сообщили РИА Новости, что отравилось 39 человек, но не исключили, что их число может возрасти.
"В ночь с 29 по 30 марта 2018 года в областную инфекционную больницу Шымкента обратился 61 человек с подозрением на отравление мороженым. В настоящее время 41 человек госпитализирован (среди них 20 детей), 20 пострадавшим назначено амбулаторное лечение. Предварительный диагноз — острая кишечная инфекция и пищевая токсикоинфекция", — говорится в сообщении комитета.
По данным ведомства, все пострадавшие употребляли мягкое фруктовое мороженое, купленное в торговой точке в Шымкенте, принадлежащей частному предпринимателю.
"По предварительным данным, подготовка смеси для мороженого осуществлялась в домашних условиях, в связи с чем начата проверка условий изготовления и реализации мороженого", — сообщили в комитете.
Всем больным оказывается медицинская помощь, проводятся противоэпидемические мероприятия. Ситуация находится на контроле министерства здравоохранения Казахстана, заявили в ведомстве.
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