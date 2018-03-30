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В московском метро задымился поезд
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В московском метро задымился поезд 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Утром в пятницу, 30 марта, на Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена произошло задымление в поезде. Об этом сообщает НСН.
По данным агентства, поезда на фиолетовой ветке из-за инцидента начали ходить с увеличенными интервалами.
Корреспондент НСН сообщил, что пассажиры почувствовали запах гари на платформе станции «Пушкинская». Людей попросили покинуть вагоны одного из поездов.
Представители московского метро пока не прокомментировали случившееся.
Накануне, 29 марта, сбой произошел на салатовой ветке столичной подземки. По техническим причинам были увеличены интервалы движения поездов на центральном участке линии. Пассажиры жаловались, что поезда стоят в перегонах по 10-15 минут.
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