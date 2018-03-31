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Предъявлено обвинение фигуранту трагедии в Кемерово
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СК предъявил обвинение экс-начальнице кемеровского госстройнадзора по делу о пожаре в ТЦ 

ТАСС 1 час назад
Фото: СК РФ
Следствие предъявило обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями бывшей начальнице инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
По версии следствия, она должна была принять меры к запрету эксплуатации самовольно возведенного здания ТЦ "Зимняя вишня", где 25 марта произошел пожар, жертвами которого стали 64 человека.
"Да… по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями" — прим. ТАСС)", — ответила Комкова на вопрос судьи о том, предъявлено ли ей обвинение, и по какой статье.
Следствие просит Центральный районный суд Кемерова арестовать Комкову на два месяца. "В суд поступило ходатайство <…> об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 25 суток, до 25 мая 2018 года", — зачитала судья Инна Михайленко.
Ранее Следственный комитет России сообщил, что действия экс-чиновницы проверят на предмет коррупции.
В субботу суд также рассмотрит ходатайство следствия об аресте задержаннойнакануне Юлии Богдановой — генерального директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (ККК), в собственности которого находилось здание торгового центра "Зимняя вишня".
По делу о пожаре проходят еще пять фигурантов: арендатор торгового центра "Зимняя вишня" Надежда Судденок, технический директор ККК Георгий Соболев, руководитель и сотрудник обслуживавшей систему пожарной безопасности компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко и Александр Никитин, а также Сергей Антюшин — сотрудник частного охранного предприятия, который должен был включить систему оповещения о пожаре. Им предъявили обвинения, все пятеро арестованы до 25 мая.
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