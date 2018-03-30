В Лондоне женщина погибла от упавшего на голову кирпича

Жительница Лондона скончалась из-за травм, полученных от упавшего на нее кирпича, сообщает Скотланд-Ярд.

Инцидент произошел в районе Тауэр-Хамлетс на востоке британской столицы. На 29-летнюю женщину упал груз кирпичей, которые перемещал строительный кран.

"Женщина скончалась в больнице в четверг, 29 марта. Ее родственники извещены", — говорится в заявлении полиции.