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В Лондоне женщина погибла от упавшего на голову кирпича
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В Лондоне женщина погибла от упавшего на голову кирпича 

РИА Новости 1 час назад
Фото: EPA
Жительница Лондона скончалась из-за травм, полученных от упавшего на нее кирпича, сообщает Скотланд-Ярд.
Инцидент произошел в районе Тауэр-Хамлетс на востоке британской столицы. На 29-летнюю женщину упал груз кирпичей, которые перемещал строительный кран.
"Женщина скончалась в больнице в четверг, 29 марта. Ее родственники извещены", — говорится в заявлении полиции.
Как пишет газета Daily Mail, у погибшей Микаэлы Мур остался сын, которого она проводила в школу незадолго до инцидента. За десять дней до трагической гибели женщина объявила в социальных сетях о своей помолвке. Коллеги ее отца, каменщика по кирпичной кладке с 20-летним стажем, начали сбор средств для помощи семье.
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