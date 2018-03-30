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Флоридский стрелок получил 200 писем с поддержкой
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Флоридский стрелок получил 200 писем со словами поддержки 

Российская Газета 55 минут назад
Фото: Reuters
Находящийся в тюрьме Николас Круз, которого журналисты прозвали флоридским стрелком, получил рекордное количество писем со словами поддержки. Об этом сообщил его адвокат Броуард Говард Финкелстайн.
Он отметил, что еще ни один его подзащитный не получал такого объема корреспонденции за полтора месяца. Авторы писем — женщины, девушки и взрослые мужчины, которые выражают симпатию хладнокровному убийце.
Напомним, 19-летний американец 14 февраля расстрелял 17 учеников и преподавателей в одной из школ Паркленда. Орудием убийства стала полуавтоматическая винтовка AR-15. Как пишет ТАСС, теперь Крузу грозит смертная казнь.
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