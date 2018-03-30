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В Новосибирске спасатели вызволили со льда мужчину без сознания
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В Новосибирске спасатели вызволили со льда мужчину без сознания 

АиФ-Новосибирск 34 минуты назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В Новосибирске спасатели МАСС вызволили со льда мужчину, который находился в бессознательном состоянии. Об этом сообщается в группе «Спасатели МАСС».
Вчера, 29 марта мужчина шел по берегу реки Обь и увидел человека, который лежал посреди реки на льдине без сознания. Увидев, что человек в беде, очевидец сразу же позвонил в ОД МАСС. На место происшествия незамедлительно проследовали две группы Спасателей МАСС, один сухопутный экипаж и один— на аэроботе «Тайфун». За несколько минут водный экипаж спасателей обнаружил пострадавшего. Мужчину эвакуировали на борт, а затем доставили на базу АСО «Западный». До того, как к нему на помощь прибыли сотрудники скорой помощи, первую помощь ему оказали спасатели. Мужчину увезли в больницу.
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