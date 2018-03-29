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Исчезнувшим минутам на видео пожара в Кемерово нашли объяснение
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СМИ нашли объяснение исчезнувшим 4 минутам на видео пожара в Кемерово 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
На видеозаписи первых минут пожара в ТЦ «Зимняя вишня» не хватает четырех минут. Издание «Московский комсомолец» нашло объяснение пропавшим кадрам.
Видеозапись, опубликованная в Сети, обрывается в 15.56.33, а начинается снова в 16.00.18. После возобновления трансляции видно, что огонь уже начал распространяться по этажу.
Сотрудники IT-отдела торгового центра утверждают, что произошел скачок электричества, после которого все системы перезагружались заново. Камеры наблюдения перезагружаются в среднем около полутора минут, еще несколько минут занимает перезагрузка коммутатора.
Скачок электричества мог быть связан с заискрившейся проводкой, от которой, по одной из версий, и начался пожар. Некоторые источники предполагают, что очаг возгорания находился в стене возле сухого бассейна с поролоновыми шариками.
Сотрудник технического отдела «Зимней вишни» предполагает, что пожар начался из-за электрокабелей, проложенных в стене четвертого этажа ТЦ от кинотеатра до детского центра. По его словам, проводку без согласований друг с другом монтировали несколько подрядных организаций.
Ранее представитель оперативного штаба по ликвидации последствий пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» сообщил, что первым загорелся сухой бассейн в детском батутном центре. Следствие рассматривает две основных версии: замыкание электропроводки и поджог.
Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. Погибли 64 человека, 41 из них — дети.
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