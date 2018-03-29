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В Кемерово начался допрос местных чиновников
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Следствие по делу о пожаре в Кемерове приступило к допросам местных чиновников 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что среди возможных фигурантов уголовного дела о гибели 64 человек при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» могут оказаться местные чиновники.
«Следователи допрашивают потерпевших и свидетелей, в том числе и представителей органов местной исполнительной власти, разрешивших ввод здания в эксплуатацию», — приводит Интерфакс слова Петренко.
>> Управляющая «Зимней вишни» не признала вину
Представитель СК добавила, что в рамках расследования проводятся мероприятия, «направленные на установление всех лиц, которые должны были отвечать за безопасность здания на всех этапах его строительства и эксплуатации».
29 марта МЧС завершило аварийно-восстановительные работы на месте пожара в ТЦ Кемерова.
Пожар в торговом центре произошёл 25 марта. В результате произошедшего погибли 64 человека.
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