В Кемерово начался допрос местных чиновников

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что среди возможных фигурантов уголовного дела о гибели 64 человек при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» могут оказаться местные чиновники.
«Следователи допрашивают потерпевших и свидетелей, в том числе и представителей органов местной исполнительной власти, разрешивших ввод здания в эксплуатацию», — приводит Интерфакс слова Петренко.
Представитель СК добавила, что в рамках расследования проводятся мероприятия, «направленные на установление всех лиц, которые должны были отвечать за безопасность здания на всех этапах его строительства и эксплуатации».
Пожар в торговом центре произошёл 25 марта. В результате произошедшего погибли 64 человека.