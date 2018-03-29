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МЧС завершило разбор завалов в Кемерово
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МЧС завершило работы по ликвидации последствий пожара в Кемерове 

ТВ Центр 1 час назад
Специалисты завершили аварийно-восстановительные работы на месте пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Об этом сообщается на сайте управления МЧС России по Кемеровской области.
"На месте пожара завершен разбор завалов и демонтаж металлоконструкций здания торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня", — говорится в сообщении.
В МЧС отметили, что с помощью мобильного диагностического комплекса "Стрела-П" было определено техническое состояние несущих конструкций и дальнейшая пригодность здания к эксплуатации. В настоящее время оно передано администрации Кемеровского округа.
Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По данному факту возбуждено уголовное дело, его расследование ведет центральный аппарат Следственного комитета.
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